Entrevista a Daniel Rodríguez – Desarrollador Digital; servicios de internet de excepción

Una de las conferencias brindadas en la jornada realizada en el establecimiento San Pedrito de «Abuelo Julio» en Entre Ríos, estuvo referida a la instalación de servicios de internet en establecimientos donde las señales regionales no son estables.

A partir de este recurso, todas las operaciones de un campo pueden ser monitoreadas mediante una red de sensores e instrumental para mejorar la eficiencia y la rapidez en la recolección de datos. ENTREVISTA: Daniel Rodríguez – Desarrollador Digital