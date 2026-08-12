Entre semana se juegan los partidos atrasados y suspendidos del URD / Programación

12 agosto, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA, destacados 0
PARTIDOS POSTERGADOS
La Liga Tandilense de Fútbol ha dispuesto que, entre semana, se disputen los encuentros postergados correspondientes a Primera A, Primera B, Femenino, Reserva A y Reserva B.
A la vez se informa que el próximo fin de semana y aprovechando también el feriado del lunes 17 de agosto (se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, Libertador de América y Padre de la Patria) se disputará una nueva fecha en todas las categorías de la URD.
📅 Estos son los próximos partidos;

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