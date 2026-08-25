Entraron a robar a una casa este lunes en horas de la tarde

Delincuentes ingresaron a robar a una vivienda este lunes por la tarde noche. El hecho se dio en un domicilio de la familia Aguirre, en Murgier y Ciaño, mientras el dueño de casa se encontraba en su gimnasio. De acuerdo a lo que manifestó a Ayacuchoaldia.com.ar el propio Julián Aguirre, señaló “fui a trabajar y los mismos hdp de siempre me entraron a mi casa y me la dieron vuelta” contó a la vez que agregó que hay cámaras que podrían ayudar a esclarecer el hecho.

Aguirre también remarcó que “ingresaron por la puerta de adelante. La rompieron y entraron”.

Es por eso que invita a los vecinos que pudieran haber visto o escuchado algún ruido extraño, que se pongan en contacto con él a fin de avanzar en la investigación.