Enorme desempeño de Diego Juárez en la Liga Nacional de Robótica – Festejando su cumple 19

El sábado 13 de Septiembre pasado, coincidiendo con su decimonoveno cumpleaños, Diego Juárez participó en la tercera fecha de la Liga Nacional de Robótica de Argentina, desarrollada en la Escuela Técnica N.° 4 de Garín, Buenos Aires. En esta ocasión, presentó tres robots en competencia: uno de la categoría laberinto, uno de microsumo y un nuevo modelo de minisumo. Cabe destacar que no se disputó la categoría mini sumo Pro, en la cual Juárez ocupa actualmente el segundo lugar en el campeonato.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: tercer puesto en Laberinto, tercer puesto en Minisumo y segundo puesto en Microsumo. Gracias a este desempeño, Diego mantiene el liderazgo en la tabla general de la categoría Microsumo.

La próxima fecha del campeonato se llevará a cabo el 27 de Septiembre, en la Escuela Técnica de Carlos Casares.