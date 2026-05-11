Encuentro «Maternidad en equilibrio» – Este martes 12-5, en la Biblioteca Pública

La Biblioteca Pública, Municipal y Popular Manuel Vilardaga tiene el placer de invitar a toda la comunidad al encuentro Mᴀᴛᴇʀɴɪᴅᴀᴅ ᴇɴ Eᴏ̨ᴜɪʟɪʙʀɪᴏ , un espacio que brinda herramientas e información para transitar la maternidad con mas consciencia y contención.

La especialista en obstetricia y ginecología Yᴏʜᴀɴɴᴀ Fᴏʀɪᴏ junto a Sᴜsᴀɴᴀ Cᴏʀᴏɴᴇʟ, profesora de yoga (prenatal y post parto) estarán a cargo del encuentro donde se abordarán diversos temas y se brindarán diferentes herramientas.

La charla se llevará a cabo este martes 12 de Mayo, a las 17.30 hs en la sede de la Biblioteca Pública, ubicada en 25 de mayo 941.

Súmate a este espacio para conocerte, informarte y transitar la maternidad de una manera amorosa.