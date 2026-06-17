Encuentro Comunitario de Bomberos Voluntarios / 12 de Julio, pedí tu cartón al 0229 645-1475

¡ENCUENTRO COMUNITARIO 2026!
Ya están a la venta las boletas para nuestro gran encuentro que se realizará el domingo 12 de Julio a las 14:30 hs en el Galpón de Espectáculos de la Fiesta Nacional del Ternero.
Valor de la boleta: $25.000
(Opción de pago en dos cuotas: 1ª cuota $15.000 / 2ª cuota $10.000)
5 rondas con un valor total de $5.000.000 en premios.
Podes adquirir las boletas en nuestra Secretaría: Av. Solanet 1302 o por teléfono/WhatsApp: 0229 645-1475.
Recordá que si colaborás con Bomberos Voluntarios, estás colaborando con la comunidad, ya que todo lo recaudado se destina a nuestra labor ante una emergencia
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