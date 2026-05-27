Encontraron en Mar del Plata las dos camionetas robadas en la concesionaria de Rauch: no hay rastros de los delincuentes

La Policía logró recuperar en la ciudad de Mar del Plata este lunes las dos camionetas robadas durante el golpe perpetrado en la concesionaria “Automotores Dualde” de Rauch, aunque hasta el momento no hay rastros de los delincuentes que participaron del hecho.

Según informó oficialmente el jefe de la Policía de Seguridad Comunal Rauch, Diego Lemma, personal policial local junto a efectivos de la SubDDI Las Flores trabajaron intensamente en tareas investigativas que permitieron reconstruir el recorrido de los vehículos mediante el análisis de cámaras de seguridad.

De acuerdo a la investigación, las camionetas —una Ford Ranger y una Toyota Hilux— fueron detectadas inicialmente circulando por Ayacucho, luego vistas en Balcarce y finalmente ingresando a Mar del Plata por avenida Luro y calle 180.

Horas después del robo, ambos rodados fueron encontrados abandonados en la zona de la costanera marplatense.

Una de las camionetas -según informó Lemma a La Nueva Verdad de Rauch desde Mar del Plata- apareció en inmediaciones de Felipe Camet y Padre Cardiel, mientras que la otra fue localizada a pocas cuadras, sobre calle Charlone entre Strobel y Rejón.

“El día de la fecha personal de esta dependencia junto a personal de SubDDI Las Flores, abocados a tareas de investigación a fines de proceder al esclarecimiento del hecho, procedió al hallazgo de los rodados en la ciudad de Mar del Plata”, señala el parte difundido por la Policía Comunal.

Los investigadores creen que la banda actuó con información previa y que abandonó los vehículos tras concretar la fuga hacia la costa atlántica.

Por el momento, no hay detenidos ni rastros concretos de los autores del robo, mientras continúan las tareas investigativas para intentar identificar a los integrantes de la organización que se llevó además una importante suma de dinero en pesos y dólares y herramientas del comercio ubicado en Rauch.

“De surgir alguna novedad o avance en la investigación se informará”, concluyó el comunicado firmado por el comisario inspector Lemma.

N. de la R; fuente Alejandro Izquierdo / la Nueva Verdad de Rauch