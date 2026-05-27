En un grave accidente, murió un hombre de 76 años este lunes por la noche en la Ruta Provincial 77

Un horroroso accidente costó la vida de un hombre de 76 años este lunes por la noche en la Ruta Provincial 77, a la altura del paraje Santa Irene. El trágico siniestro ocurrió alrededor de las 20:00, cuando un Volkswagen Voyage embistió por alcance a un tractor Deutz.
El vehículo agrícola, conducido por un joven de 21 años, transportaba pesados rollos de pastura que obstruían por completo sus luces traseras, impidiendo que la víctima lo divisara.
El impacto fue tan brutal que uno de los pinches metálicos del tractor impactó directo en la cabeza del conductor, provocándole la decapitación instantánea.
La víctima era oriunda de Miramar, al igual que el imputado. Tras el hecho, el fiscal Germán Vera Tapia ordenó la inmediata aprehensión del peón rural bajo la acusación de homicidio culposo.
La Ley de Tránsito prohíbe taxativamente la circulación nocturna de estas maquinarias sin la señalización adecuada.
N. de la R; fuente CNM Noticias.
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