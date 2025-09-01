En Septiembre llegan las I Jornadas Nacionales de Enseñanza de la Sociología

El 24 y 25 de septiembre se llevarán a cabo las Primeras Jornadas Nacionales de Enseñanza de la Sociología, organizadas por la Asociación de Sociólogos de la República Argentina (ASRA), el Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA y el Instituto de Investigaciones en Educación Superior (IIES-ADUBA), con el auspicio del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires (CSPBA) y otras instituciones profesionales.

Alejandro Terriles, presidente del CSPBA, explicó que el encuentro busca reunir experiencias, dispositivos y criterios sobre cómo se enseña sociología en carreras donde es materia complementaria, como derecho, veterinaria o ingenierías, y no exclusivamente en la formación de sociólogos.

La actividad está dirigida a docentes e investigadores del ámbito universitario y terciario, así como a profesionales interesados en la formación sociológica en diversos campos. El objetivo es promover el intercambio académico y fortalecer el rol de la disciplina en planes de estudio no específicos, puntualizó Terriles.

La jornadas se extenderán entre las 9 y las 17 horas, y se desarrollarán en Azcuénaga 778, CABA. Con una inscripción que se encuentra disponible a través de un formulario online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9DcppfyNVEL8QFUKt9c3zZDamEznWVsbQaXctNo4SToYecw/viewform.

En tanto que para consultas está habilitado el mail jornadasociologia@cbc.uba.ar y el teléfono +54 9 11 6995-9352.