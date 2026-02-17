En “Sayar Deportes” estamos listos para la vuelta al cole y que los chicos arranquen el año con toda la energía!!
Zapatillas cómodas, ropa deportiva y accesorios ideales para acompañarlos en cada aventura y actividad.
Atenti a esto!
Promos con tarjetas bancarizadas, Elebar y Favacard.
Créditos personales solo con dni.
Descuentos especiales en efectivo.
Comenzá las clases en movimiento la calidad está garantizada.
Los esperamos!!
“SAYAR Deportes”
Sáenz Peña 1161.
Buscanos en Instagram como @sayardeportes.
Comentarios