En pleno escándalo por las denuncias de coimas, arriba a Rauch el Diputado Martín Menem

En pleno ojo de la tormenta y en medio de las graves denuncias por coimas en las que está involucrado, Martín Menem estará este martes por la mañana en Rauch donde mantendrá un encuentro con jóvenes de La Libertad Avanza. Allí estarán presentes también candidatos de nuestra ciudad, en una reunión prevista para las 11 de la mañana.

El Presidente de la Cámara de Diputados, señalado en el escándalo por el ANDIS y que también pega de lleno en la hermana del Presidente, Karina Milei, visitará en el marco de la campaña electoral, a solo 5 días de las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre.

Además de reunirse con los jóvenes de LLA en el búnker rauchense, aprovechará para mantener un encuentro con candidatos de la zona, entre los que se encontrará presente Marisa Darguibel, quien encabeza la lista en Ayacucho.