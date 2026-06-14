En medio de la caída de ventas, cierra en Tandil el corralón de materiales «Cicimarra»

En el medio de un delicado contexto socio-económico general, se confirmó durante la jornada de hoy el inminente cierre del corralón de materiales «Cicimarra», sito en Montevideo 157, Tandil.

Dos fuentes ratificaron la especie a LA VOZ DE TANDIL, episodio que representa otro duro golpe para el mapa comercial de la ciudad, con la consecuente caída de fuentes laborales.

La firma cuenta con más de 50 años de trayectoria y ante la pronunciada baja en las ventas, se ve obligada a bajar la persiana definitivamente.

Una voz sindical marcó a este medio que en la empresa hoy se está adeudando parte de los salarios correspondientes a mayo 2026.

Cabe señalar que entre el personal hay empleados cuya actividad es regida por el convenio de «Empleados de Comercio» y otros por «Camioneros».

Este sábado fue el último día para «Cicimarra», negocio que estaría intentando vender lo que le queda de stock para financiar sus deudas.

«Estamos hablando de compañeros con mas de 30 años de antigüedad que el sábado se quedan en la calle y sin un mango», fue el mensaje que se difundió mediante una cadena de whats app.

N. de la R; fuente Diario La Voz de Tandil.