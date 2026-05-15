En Mar del Plata – La Provincia lanzó el Consejo Provincial del Deporte y presentó el Registro de Entidades Deportivas

Las presentaciones se dieron en el marco del Encuentro Provincial del Deporte, convocado por el Ministerio, a través de la Subsecretaría de Deportes. También participó la Subsecretaría de Hábitat.

En el marco del Encuentro Provincial del Deporte realizado en Mar del Plata, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Andrés Larroque, llevó adelante el lanzamiento del Consejo Provincial del Deporte (Co.Pro.De.) y la presentación oficial del Registro de Entidades Deportivas (R.E.D.), dos nuevas herramientas destinadas a fortalecer el sistema deportivo bonaerense.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, junto al subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini, y contó con la participación de representantes del área de Deportes de casi la totalidad de los municipios bonaerenses, autoridades provinciales, federaciones y confederaciones deportivas.

Durante la jornada, Cardozo destacó que el Co.Pro.De. surge a partir del “consenso, la participación y el trabajo conjunto” y remarcó que será un espacio de articulación y construcción colectiva junto a municipios, clubes, federaciones y toda la comunidad deportiva de la Provincia. El organismo apunta a fortalecer el vínculo entre los distintos actores del deporte bonaerense, promover instancias de diálogo permanente y construir una agenda común de trabajo.

Además, resaltó que, desde el gobierno provincial ”aún en un contexto difícil se siguen generando herramientas para dar una respuesta común a los desafíos”, con la premisa de construir desde el territorio y articular desde el Estado.

En ese mismo ámbito también fue presentado el Registro de Entidades Deportivas (R.E.D.), una herramienta impulsada por las subsecretarías de Deportes y Hábitat orientada a relevar, sistematizar y actualizar información sobre clubes y entidades deportivas de todo el territorio provincial.

Al respecto, Pascolini señaló que “para cualquier política pública adecuada y ajustada a la actualidad hay que tener buena información” y explicó que el registro permitirá conocer con mayor precisión la realidad institucional, jurídica y territorial de las entidades deportivas bonaerenses.

Y ejemplificó: “Dos de las problemáticas que surgen con más periodicidad cuando trabajamos con las entidades deportivas son la falta de personería jurídica y la titularidad del dominio” y en ese marco, detalló que con este sistema “cada municipio podrá cargar la información de sus entidades”. Resaltó que “así los distritos tendrán la posibilidad de construir un registro y describir la información de su realidad en este contexto abusivo”, donde se les torna difícil pagar servicios y mantenerse en pie.

Dicha iniciativa se enmarca en la Ley provincial de Promoción y Fiscalización del Deporte (N° 12.108) y está destinada a organizar y sistematizar el universo de entidades deportivas en el territorio.

Además, durante el encuentro se desarrolló un espacio de intercambio sobre la edición 2026 de los Juegos Bonaerenses que se encuentran en etapa de inscripción.

Formaron parte de las exposiciones de la jornada el intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; la subsecretaria de Políticas Transversales de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad, Lidia Fernández; el director provincial de Deporte Social, Marcos Cianni y el jefe de gabinete de Deportes, Matías Bustingorri; el director de Registros y Operativos, Alan Yaneff, y el asesor del área Walter Bustos; y el director de Educación Física de la Dirección General de Cultura y Educación, Leonardo Troncoso.





Capacitación sobre Ley Micaela y deporte

Asimismo este jueves, durante el segundo día del Encuentro Provincial del Deporte se realizó una capacitación vinculada a la aplicación de la Ley Micaela en el ámbito deportivo, con eje en la perspectiva de género y la prevención de violencias. La actividad fue coordinada por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.

Deporte, turismo y economía

En el mismo marco, se desarrolló la capacitación “Deporte, turismo y economía”, enfocada en el impacto del deporte como herramienta de desarrollo local y fortalecimiento de las economías regionales.

En esa línea se abordó el Turismo Deportivo Accesible, destacando la importancia de avanzar en destinos y eventos accesibles, identificar barreras y fortalecer políticas públicas vinculadas al deporte en relación a este eje.