En la EMEAI se dictará el Tramo de Formación Docente desde este mes de Agosto

La Escuela Municipal de Enseñanza Artística e Idiomas- DIEGEP 1577, de la ciudad de Ayacucho, abre la inscripción al *TRAMO DE FORMACIÓN PEDÁGOGICA* para Técnicos y Profesionales.
Inicio cursada: *AGOSTO 2025*
Duración: 4 cuatrimestres
*Documentación a presentar*
– DNI
– Acta de Nacimiento
– Título profesional y/o técnico
– Constancia de desempeño
– Formulario de inscripción: https://drive.google.com/…/1CxIpvbb4l2zd33hw4HL…/view…
*IMPORTANTE:* Adjuntar documentación en formato PDF, en el asunto del mail indicar: Inscripción-Nombre y Apellido.
tramopedagogicoemeai@gmail.com
*Consultas:* Escuela Municipal de Enseñanza Artísticas e Idiomas – DIEGEP 1577 – Aristóbulo del Valle 1467, Tel.: 2296-452628; Cel.: 2494-213655 (sólo WhatsApp)
Comentarios