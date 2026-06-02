En el Día del Bombero Voluntario, solo alarma general a las 18

2 junio, 2026 Redacción destacados, Locales, locales DIA 0

En la jornada donde se celebra el Día del Bombero Voluntario, y en la cual tradicionalmente se escuchaba la alarma general a las 8, a las 12 y a las 18; desde el Cuartel Central informaron que “se decidió realizar un toque de sirena solamente a las 18 horas, a fin de empezar a bajar la contaminación sonora, como lo estamos haciendo también con algunos servicios de emergencia que nos permite manejar otros tiempos, y convocar al personal por otros medios. A mitad de año estaremos presentando una estadística”.

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