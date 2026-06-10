En Defensa de la Zona Fría – La UCR local sigue con la campaña de recolección de firmas

¡AYACUCHO NECESITA TU FIRMA!

Campaña en Defensa de la Zona Fría

Desde este lunes 8 de Junio, la UCR local lanzó una campaña de recolección de firmas para defender la permanencia de Ayacucho en el régimen de Zona Fría.

De ser aprobada la nueva ley, se eliminará a Ayacucho de ese régimen.

¿Sabías que todas las provincias de la Patagonia, localidades de la Puna, y municipios como Malargüe (Mendoza) y Carmen de Patagones (Buenos Aires) continuarán dentro del régimen de zona fría ya que se reconoce su desventaja geográfica?

¡Ayacucho no es la excepción! En época invernal el frío se siente hasta en los huesos.

La Zona Fría no es un privilegio, es una cuestión de equidad.

Convocamos a los vecinos de Ayacucho a sumarse y firmar por un reclamo justo que nos involucra a todos. Quienes vivimos en estas regiones consumimos más gas por una realidad climática, no por elección. Por eso, eliminar este régimen es desconocer cómo viven millones de argentinos.

¿Qué está en juego?

El régimen de Zona Fría reduce el costo del gas para hogares, comercios, escuelas y hospitales de ciudades con bajas temperaturas como la nuestra.

Es un derecho adquirido, y perderlo impactaría directamente en el bolsillo de miles de familias ayacuchenses.

¿Para qué sirven las firmas?

Las planillas serán elevadas al Senado de la Nación como respaldo de toda la comunidad a este reclamo.

¿Dónde firmar?

En Comité UCR (Lunes a Viernes de 15 a 17hs),

Plaza San Martín, Plaza Norte (Sábados y Domingos de 10 a 12 y de 15 a 17 hs)

Complejo Club Independiente ( Sábado y Domingo de 10 a 12 y de 15 a 17 hs)

Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) 3° Piso Palacio Municipal ( Lunes a Viernes de 7.30 a 13.30)