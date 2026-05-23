En cercanías de De la Garma – Falleció un hombre oriundo de Rauch en un accidente

En la mañana del pasado jueves, se produjo un accidente falta en la Ruta Provincial Nº 75, cerca del acceso a la localidad de De la Garma.

Según el parte emitido por la Policía de González Chávez, siendo aproximadamente las 09:25 horas, se informó de un siniestro vial ocurrido en la curva de 90° de Ruta Provincial N° 75, acceso a dicha localidad del partido de Adolfo Gonzales Chaves.

Por causas que se tratan de establecer, un vehículo marca Volkswagen Saveiro, dominio AB202EO, conducido por Rubén Darío Maqueira (56), oriundo de Tandil, sufrió un despiste y posterior vuelco.

El conductor fue trasladado en ambulancia de la Unidad Sanitaria De la Garma hacia el Hospital Municipal de Adolfo Gonzales Chaves para su atención médica, mientras que su acompañante, identificado posteriormente como Miguel Angel Palmieri (60), domiciliado en Tandil, falleció en el lugar, quedando atrapado en el interior del rodado.

Trabajó en el sitio personal policial del Destacamento Policial, cuerpo de Bomberos Policía De la Garma y Policía Científica, realizándose las pericias correspondientes. Interviene en la causa el Sr. Ayudante Fiscal Dr. Juan Carlos Ustarroz.

Miguel Angel Palmieri es oriundo de Rauch, perteneciente a una apreciada familia de nuestra localidad, por lo que su deceso despierta gran pesar en la población. Se había afincado hace algunos años en Tandil, donde trabajaba en una fábrica de muebles, aunque retornaba con frecuencia a nuestra ciudad donde tenía sus afectos.

N. de la R; fuente Damián Miguel / ABC HOY Rauch.