En Autos Oscar, «tenemos para vos» esta hermosa Fiat Toro 1.8 Mpi Freedom 4X2 At 2020

Fiat Toro 1.8Mpi Freedom 4X2 At L19 2020 con 95000 km. $ 10.000.000.-
DOBLE AIRBAG FRONTAL – DOBLE AIRBAGS LATERALES – DOBLE AIRBAGS DE CORTINA – AIRBAGS DE RODILLA CONDUCTOR – ABS+EBD – AIRE ACONDICIONADO – CLIMATIZADOR AUTOMATICO BI-ZONA – LEVAS EN EL VOLANTE – TAPIZADO DE CUERO – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD – ASIENTO CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA – CIERRE CENTRALIZADO CON COMANDO A DISTANCIA – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – ESPEJOS EXTERIORES CON COMANDO ELECTRICO DESDE INTERIOR – FAROS ANTINIEBLAS DELANTEROS Y TRASEROS – CONTROL DE ESTABILIDAD – CONTROL DE TRACCION – ASISTENTE DE FRENADO DE EMERGENCIA – COMPUTADORA DE ABORDO – DIRECCION ASISTIDA ELECTRICAMENTE – ALARMA VOLUMETRICA – CAMARA DE MARCHA ATRAS – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASERO – LLANTAS RODADO 16 –
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