En Autos Oscar tenemos este TOYOTA YARIS 1.5 4 Ptas Xls modelo 2019…Impecable para vos

TOYOTA YARIS
1.5 4 Ptas Xls
Tipo: Usado
Km: 56000
Formas de pago: Contado, Financiación, Permuta
Año: 2019
Combustible: Nafta
Ubicación: Ayacucho
$ 4.300.000.-
Toyota YARIS 1.5 4 PTAS XLS 2019 con 56000 km.
AIRBAGS FRONTAL CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE ALARMA ABS+EBD BARRAS DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO LATERALES
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