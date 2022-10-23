En Autos Oscar tenemos este TOYOTA YARIS 1.5 4 Ptas Xls modelo 2019…Impecable para vos

23 octubre, 2022 Pablo Tusq Locales, locales DIA 0

TOYOTA YARIS

1.5 4 Ptas Xls

Tipo: Usado

Km: 56000

Formas de pago: Contado, Financiación, Permuta

Año: 2019

Combustible: Nafta

Ubicación: Ayacucho

$ 4.300.000.-

Toyota YARIS 1.5 4 PTAS XLS 2019 con 56000 km.

AIRBAGS FRONTAL CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE ALARMA ABS+EBD BARRAS DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO LATERALES
AIRE ACONDICIONADO CON CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO COLUMNA DE DIRECCIÓN REGULABLE EN ALTURA COMPUTADORA DE ABORDO
DIRECCIÓN HIDRÁULICA LEVANTA-VIDRIOS ELÉCTRICOS EN LAS 4 PUERTAS VOLANTE CON CONTROL DE AUDIO CÁMARA DE ESTACIONAMIENTO CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTAS CONTROL DE ESTABILIDAD Y CONTROL DE TRACCIÓN FAROS ANTINIEBLAS DELANTEROS Y TRASEROS
VTV Y GRABADO DE AUTO-PARTES VIGENTES

Listo para transferir

Comentarios

Deja un comentario