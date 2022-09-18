En Autos Oscar tenemos este PEUGEOT 3008 2.0 Hdi Premium Plus Tip, impecable

PEUGEOT 3008
2.0 Hdi Premium Plus Tip.
Tipo: Usado
Km: 110000
Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta
Año: 2012
Combustible: Diesel
Ubicación: Ayacucho
$ 3.500.000.-
Peugeot 3OO8 2.0 HDI PREMIUM PLUS TIPTRONIC 2012 con 110000 km.
AIRBAGS FRONTALES Y LATERALES CONDUCTOR Y PASAJERO Y ABS
AIRE ACONDICIONADO CONTROL VELOCIDAD CRUCERO LIMITADOR DE VELOCIDAD
DIRECCIÓN ASISTIDA CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS A DISTANCIA LEVANTA-VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD COMPUTADORA DE ABORDO CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO DETECTOR AUTOMÁTICO DE LUVIA ASIENTOS DELANTEROS CALEFACCIONADOS TAPIZADOS DE CUERO
VTV Y GRABADO DE AUTO PARTES VIGENTES
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