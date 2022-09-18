En Autos Oscar tenemos este PEUGEOT 3008 2.0 Hdi Premium Plus Tip, impecable

18 septiembre, 2022 Pablo Tusq Locales, locales DIA 0

PEUGEOT 3008

2.0 Hdi Premium Plus Tip.

Tipo: Usado

Km: 110000

Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta

Año: 2012

Combustible: Diesel

Ubicación: Ayacucho

$ 3.500.000.-

 

Peugeot 3OO8 2.0 HDI PREMIUM PLUS TIPTRONIC 2012 con 110000 km.

AIRBAGS FRONTALES Y LATERALES CONDUCTOR Y PASAJERO Y ABS
AIRE ACONDICIONADO CONTROL VELOCIDAD CRUCERO LIMITADOR DE VELOCIDAD
DIRECCIÓN ASISTIDA CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS A DISTANCIA LEVANTA-VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD COMPUTADORA DE ABORDO CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO DETECTOR AUTOMÁTICO DE LUVIA ASIENTOS DELANTEROS CALEFACCIONADOS TAPIZADOS DE CUERO
VTV Y GRABADO DE AUTO PARTES VIGENTES

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