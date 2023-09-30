En «Autos Oscar» tenemos este hermoso Toyota Etios 5 puertas 0 Km, justo para vos…

Toyota Etios 1.5 Xls 4At 2023 con 0 km.
DOBLE AIRBAG – ABS – EBD – CONTROL DE TRACCION – CONTROL DE ESTABILIDAD – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASERO – CAMARA DE MARCHA ATRAS – ASIENTO CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE SOLO EN ALTURA –
AIRE ACONDICIONADO – ESPEJOS EXTERIORES CON COMANDO ELECTRICO DESDE INTERIOR – ANTINIEBLAS DELANTEROS – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – LLANTAS DE ALEACION RODADO 15¨ – DIRECCION ASISTIDA – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – TAPIZADOS DE TELA – CIERRE CENTRALIZADO CON COMANDO A DISTANCIA –
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
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