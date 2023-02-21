En Autos Oscar, tenemos esta VOLKSWAGEN AMAROK TD modelo 2015, para trabajar y disfrutar mucho…mucho

VOLKSWAGEN AMAROK
20td 4×4 Dc Hig.180hp Pk At
Tipo: Usado
Km: 143000
Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta
Año: 2015
Combustible: Diesel
Ubicación: Ayacucho
AIRBAGS FRONTALES Y LATERALES CONCUCTOR Y ACOMPAÑANTE – ABS – EBD – CONTROL DE TRACCION – CONTROL DE
ESTABILIDAD – FRENADO DE EMERGENCIA –
AIRE ACONDICIONADO – CLIMATIZADOR BI-ZONA – ESPEJOS ELECTRICOS – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS –
DIRECCION ELECTRICA – TAPIZADO DE CUERO – VOLANTE MULTIFUNCION – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD –
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
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