En Autos Oscar, tenemos esta VOLKSWAGEN AMAROK TD modelo 2015, para trabajar y disfrutar mucho…mucho

21 febrero, 2023 Pablo Tusq Campo, campo DIA, destacados 0

VOLKSWAGEN AMAROK

20td 4×4 Dc Hig.180hp Pk At

Tipo: Usado

Km: 143000

Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta

Año: 2015

Combustible: Diesel

Ubicación: Ayacucho

AIRBAGS FRONTALES Y LATERALES CONCUCTOR Y ACOMPAÑANTE – ABS – EBD – CONTROL DE TRACCION – CONTROL DE

ESTABILIDAD – FRENADO DE EMERGENCIA –

AIRE ACONDICIONADO – CLIMATIZADOR BI-ZONA – ESPEJOS ELECTRICOS – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS –

DIRECCION ELECTRICA – TAPIZADO DE CUERO – VOLANTE MULTIFUNCION – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD –

VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES

Listo para transferir

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