En «Autos Oscar» tenemos esta Toyota Hilux 2.4 Dc 4X4 Tdi Dx modelo 2022 con 0 km, para andar y andar

DOBLE AIRBAG FRONTAL – DOBLE AIRBAGS LATERAL – DOBLE AIRBAGS DE CORTINA – AIRBAGS DE RODILLA CONDUCTOR – ABS +EBD -ASISTENTE FRENADO DE EMERGENCIA – LUCES FRENADO DE EMERGENCIA – ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE – BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO – PANTALLA TACTIL DE 8″ – AIRE ACONDICIONADO – VELOCIDAD CRUCERO – CONTROL DE TRACCION – CONTROL DE ESTABILIDAD – CIERRE CENTRALIZADO CON COMANDO A DISTANCIA – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – COMANDO DE AUDIO EN VOLANTE – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD –
DIRECCION HIDRAULICA –
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