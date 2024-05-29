En «Autos Oscar» tenemos esta Ford Ranger 3.2 Tdi Dc 4X4 Ltd modelo 2019, para disfrutar y trabajar

Ford Ranger 3.2 Tdi Dc 4X4 Ltd L16 2019 con 120000 km.
UN TOTAL DE SIETE AIRBAGS – ABS+EBD – CONTROL DE TRACCION – CONTROL ANTIDERRAPE – ASISTENTE AL ARRANQUE EN PENDIENTE – CONTROL ELECTRONICO DE DESCENSO –
AIRE ACONDICIONADO – CLIMATIZADOR AUTOMATICO BI-ZONA – SISTEMA DE NAVEGACION SATELITAL – SISTEMA DE MONITOREO DE PRESION DE NEUMATICOS – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – LIMITADOR DE VELOCIDAD – CAMARA DE VISION TRASERA – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO – VOLANTE MULTIFUNCION – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – ASIENTO CONDUCTOR REGULABLE ELECTRONICAMENTE – COMPUTADORA DE ABORDO – SISTEMA DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR – CIERRE CENTRALIZADO –
DIRECCION ASISTIDA – TAPIZADOS DE CUERO ECOLOGICO –
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
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