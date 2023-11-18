En «Autos Oscar» presenta es Ford Focus 1.6 5Ptas S 2016, para darte el gusto y disfrutarlo

Ford Focus 1.6 5Ptas S L16 2016 con 124000 km.
DOBLE AIRBAG FRONTAL – ABS + EBD – CONTROL DE ESTABILIDAD – CONTROL DE TRACCION – AIRE ACONDICIONADO – ALARMA PERIMETRAL – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD – ESPEJOS EXTERIORES CON COMANDO ELECTRICO DESDE INTERIOR – DIRECCION ASISTIDA – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS EN TODAS SUS PUERTAS – FAROS ANTINIEBLAS DELANTEROS Y TRASEROS – LLANTAS DE ALEACION R16 – ASIENTO CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA – VOLANTE CON COMANDO DE AUDIO – COMPUTADORA DE ABORDO – ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTE – DETECTOR BAJA PRESION DE NEUMATICOS –
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