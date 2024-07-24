En «Autos Oscar» encontrarás esta Volkswagen Taos 1.4 250 Tsi Comfortline Tip 2023…

Volkswagen Taos 1.4 250 Tsi Comfortline Tip 2023 con 5000 km.
DUEÑO DIRECTO VENDE VW TAOS CON SOLO 5.000 KM.
LA UNIDAD ES DE PLAN DE AHORRO, CON LA DIFERENCIA QUE EL DUEÑO YA LA RETIRO Y VOS LA PODES TENER YA!! SIN NINGUN GASTO EXTRA. EL MONTO A PAGAR ES DE $18.000.000 AL TITULAR Y RESTAN 72 CUOTAS, PROMEDIO DE LA CUOTAS $ 270.000 + SEGURO. SE PUEDE HACE TRASPASO DEL PLAN Y EL NUEVO TITULAR SIGUE PAGANDO MES A MES O CANCELAR CUANDO LO DESEE!!!
SEIS AIRBAGS – ABS + EBD – CONTROL DE ESTABILIDAD – ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE – ALARMA PERIMETRAL – CIERRE CENTRALIZADO – FAROS ANTINIEBLAS – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – ENCENDIDO POR BOTON – AIRE ACONDICIONADO – CLIMATIZADOR AUTOMATICO –
DIRECCION ASISITIDA – ASIENTOS DELANTEROS REGULABLES EN ALTURA – VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Listo para transferir
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs Y de 16:00 a 20hs Sabados de 8:30 a 13hs
Aviso generado por #deconcesionarias
Puedes ver más en: https://www.autososcar.com.ar/…/737bafc7-509d-46cf-8562…
Comentarios