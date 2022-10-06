En Autos Oscar encontrarás esta Volkswagen Amarok Año 2017 2.0 td 4×4 Dc Starline 140hp

VOLKSWAGEN AMAROK
20td 4×4 Dc Starline 140hp
Tipo: Usado
Km: 80000
Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta
Año: 2017
Combustible: Diesel
Ubicación: Ayacucho
Volkswagen AMAROK 20TD 4X4 DC STARLINE 140HP 2017 con 80000 km.
AIRBAGS FRONTALES CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE Y AIRBAGS LATERALES FRENOS CON SISTEMA ABS
AIRE ACONDICIONADO LEVANTA-VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS SENSOR DE ESTACIONAMIENTO CIERRE Y ALARMA
DIRECCIÓN HIDRÁULICA
VTV Y GRABADO DE AUTO-PARTES VIGENTES
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