En Autos Oscar encontrarás esta Volkswagen Amarok Año 2017 2.0 td 4×4 Dc Starline 140hp

6 octubre, 2022 Pablo Tusq Campo, campo DIA 0

VOLKSWAGEN AMAROK

20td 4×4 Dc Starline 140hp

Tipo: Usado

Km: 80000

Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta

Año: 2017

Combustible: Diesel

Ubicación: Ayacucho

$ 6.500.000.-

Volkswagen AMAROK 20TD 4X4 DC STARLINE 140HP 2017 con 80000 km.

AIRBAGS FRONTALES CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE Y AIRBAGS LATERALES FRENOS CON SISTEMA ABS
AIRE ACONDICIONADO LEVANTA-VIDRIOS ELÉCTRICOS DELANTEROS SENSOR DE ESTACIONAMIENTO CIERRE Y ALARMA
DIRECCIÓN HIDRÁULICA
VTV Y GRABADO DE AUTO-PARTES VIGENTES

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