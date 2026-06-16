En «Autos Oscar» contamos con este Renault Fluence 2.0 Sport Turbo – Modelo 2012, para vos !!!

Renault Fluence 2.0 Sport Turbo – Modelo 2012 con 180.000 km.
CUENTA CON SEIS AIRBAGS – ABS – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS – CONTROL DE ESTABILIDAD – CIERRE CENTRALIZADO – LAVAFAROS – TECHO CORREDIZO – CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO – PANTALLA – FAROS AUXILIARES – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICO
CLIMATIZADOR AUTOMATICO BI-ZONA
DIRECCION ASISTIDA ELECTRICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Listo para transferir
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiación propia
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 15 a 19hs – Sábados de 8:30 a 13hs
Aviso generado por #deconcesionarias
Puedes ver más en: https://autososcar.com.ar/…/fcc1df96-82ef-4f47-8326…
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