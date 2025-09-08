Emanuel Carlón del Acuerdo; «No esperábamos este resultado, pero lo tomamos como un aviso de la gente»

Emanuel Carlón sostuvo al diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar; «Ha sido un resultado que quizás no esperábamos en nuestra fuerza, pero lo tomamos con un aviso de parte de la gente, comparto el análisis de Emilio y Esteban…Es un momento donde todavía no sabemos bien donde estamos, pero habrá que trabajar en la semana y aguantar el sacudón…»

Por otro lado, afirmó; «La verdad que nosotros habíamos planteado una estrategia de juventud + experiencia, que no llegó a la gente como esperamos y esa famosa avenida del medio que se habla, donde los extremos son los que seducen a la gente, y sabíamos que el porcentaje de electores iba a ser este, y no creemos que la ecuación hubiera cambiado mucho con los que no se acercaron a las urnas, pero debemos ir a buscarlos…»

Finalmente, sobre el acompañamiento en el Comité indicó; «Eso es fundamental, esto es parte de ser radical, del trabajo en equipo y una comunidad hermosa que tira para adelante en los grato y en lo ingrato. nos esperan días de mucho trabajo y reuniones, de escuchar a los vecinos y proyectar lo que viene. Gracias a todos».

Cantidad de votantes 9149

39 % Fuerza Patria – PJ 3565 votos

34 % Somos Bs As – UCR 3078 votos

26 % LLA 2360 votos

1,90 % Unión Liberal 110 votos

En blanco 645

BANCAS

Marcelo Bentaverry, Rosana Didio y Marco Santilli – Fuerza Patria – PJ

Gimena Forio y Emanuel Carlón – Acuerdo Cívico / UCR

Marisa Darguibel y Leandro Angiolini / LLA

Consejo Escolar

María Alejandra Etcheverry – Fuerza Patria

Juan Ignacio Casaux – Fuerza Patria

Aurelia Atela – Acuerdo Cívico