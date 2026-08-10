El Zonal Mar y Sierras desafió al clima, y completó una intensa cuarta fecha en Mar del Plata

El Autódromo Ciudad de Mar del Plata fue escenario de la cuarta fecha del campeonato de APAC, TC del Sudeste, Turismo Sport 1850 y Zonal Pista Clase 1. Una jornada de esas que ponen a prueba a pilotos, equipos y máquinas: temperaturas muy bajas, con una sensación térmica cercana a los 0 grados, fuertes ráfagas de viento y lluvias que aparecieron por momentos no impidieron que el Zonal Mar y Sierras llevara adelante su compromiso.

Después de varias semanas de cambios de escenario, la actividad finalmente llegó a la costa y las cuatro categorías respondieron con un domingo de carreras intensas, donde las condiciones de pista también tuvieron su cuota de protagonismo.

En APAC, la victoria quedó en manos del balcarceño Agustín Tambascio, quien se impuso en una final exigente y volvió a colocar el Ford bien arriba, para festejar junto a su hermano Leonel en el lugar más alto del podio. Pablo Buduba terminó segundo con la Dodge motor Chevrolet, y Tomás Finocchio fue tercero, en una competencia donde las tres marcas quedaron representadas entre los primeros puestos.

Detrás de los protagonistas del podio aparecieron Matías Castañino, Kevin Walter, Maximiliano Donati y Juan Sequeira, mientras que también fue para destacar el regreso de Tomás Eracarret, además de la presencia de Maximiliano Álvarez y Maximiliano Baglivo entre los principales protagonistas de la jornada.

En la Máster B, que corrió su final integrada a la divisional mayor, la victoria fue para el campeón Juan José Gamas, quien encabezó el 1-2 de Chevrolet junto a José Ignacio Kees.

El TC del Sudeste volvió a ofrecer una de sus particulares competencias con pilotos invitados. En la clasificación general por suma de tiempos, la victoria quedó para el binomio Hugo Garrigó–Diego Castañino, seguidos por Ricardo Soteris–Claudio Miraball y Leonardo Beain–Germán Ruzicky.

En los titulares, Soteris había sido la referencia del sábado y finalmente confirmó su buen funcionamiento con una victoria en su manga, escoltado por Fabio Pedersen y Hugo Garrigó. En los invitados, el múltiple campeón de APAC, Diego Castañino, puso bien arriba el auto de Garrigó y arribó a un triunfo muy especial en la costa atlántica. La categoría volvió a mostrar una interesante paridad en una jornada donde cada vuelta tuvo un valor especial por las condiciones de pista.

En Turismo Sport 1850 Clase A, el marplatense Cristian “Coto” Di Stéfano llevó nuevamente a la “Maldita Naranja” a la victoria y consiguió un resultado importante para el campeonato. El actual campeón Juan Garmendia, terminó segundo, mientras que Jorge Tozzi completó el podio. También tuvieron una destacada actuación Álvaro Ponce, Christian Pineda y Gonzalo Iturralde.

La Clase B tuvo dos competencias. En la de titulares, el triunfo fue para el tandilense Jorge Risso, seguido por Roberto López y Daniel Espósito. Este último había ganado en pista, pero recibió posteriormente un recargo por un toque con Joaquín López y cayó al tercer lugar.

Entre los invitados, Esteban Buffagni se llevó la victoria con el auto de Espósito y entregó un resultado fundamental para la dupla. Gustavo Tiede (invitado de su hijo Lucas) y Francisco Toledo (en la Sierra de Rodrigo Beltrán) completaron una buena actuación en una competencia condicionada también por el clima.

Por su parte, el Zonal Pista Clase 1 desarrolló una final bajo condiciones climáticas severas. Allí, Leonardo Andrés Beain se hizo fuerte en su ciudad y llevó al Citroën a la victoria, después de una carrera en la que protagonizó varias maniobras de alto nivel.

Juani Verón terminó segundo y Gerardo Danessa, que había conseguido la pole el sábado, completó el podio. Maxi Verón y Mariano Barrio completaron el top-five.

Mar del Plata entregó así una cuarta fecha que tuvo de todo: frío, viento, lluvia, pista cambiante y carreras que exigieron al máximo a cada protagonista. APAC, TC del Sudeste, Turismo Sport 1850 y Zonal Pista Clase 1 volvieron a demostrar que, aún cuando las condiciones no son las ideales, pueden ofrecer un gran espectáculo.

N. de la R; fuente VertigoMotosport / Luis O. Sánchez – Tandil.