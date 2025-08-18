El viernes 29 será el cierre de campaña de Fuerza Patria

Cada vez menos falta para las elecciones legislativas del 7 de Septiembre y Fuerza Patria ya confirmó que su acto de cierre de campaña será el viernes 29 de Agosto a las 20 horas en el Club Sarmiento.

“Allí nos encontraremos para compartir juntos el cierre de una campaña que construimos en cada barrio, en cada charla y en cada propuesta que acercamos a los vecinos. Porque creemos en una Ayacucho más justa, solidaria y con futuro, te invitamos a ser parte de esta gran noche de encuentro y militancia. ¡Sumate, acompañanos y celebremos lo que logramos entre todos!” expresaron en las redes sociales Justicialistas.

Recordemos que Marcelo Bentaberry encabeza la lista de candidatos a Concejales en tanto que Alejandra Etcheverry buscará renovar su banca en el Consejo Escolar.