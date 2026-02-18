El Viernes 20 habrá un corte programado de agua potable por trabajos de ABSA

18 febrero, 2026

ABSA Ayacucho informó que durante la madrugada del próximo viernes 20 de Febrero, realizarán trabajos programados de mantenimiento en el tanque de agua, que abastece del vital suministro a nuestra ciudad como al acueducto. Es por eso que interrumpirán el servicio de agua hasta las primeras horas de la mañana. Al finalizar las maniobras, el servicio se restablecerá de manera paulatina.

Por lo tanto solicitan a los usuarios hacerse de reservas para cuando se produzca el corte, utilizando agua solo para hidratación y quehaceres impostergables, hasta tanto se normalice el servicio.

