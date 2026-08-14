El universo de la pastelería en la 31ª Expo Cupcakes / 5 y 6 de Septiembre en el Pabellón 8 de La Rural, CABA

Chocolate, caramelo, grandes producciones y reconocidos profesionales serán protagonistas de la 31ª edición de Expo Cupcakes, que se realizará el 5 y 6 de Septiembre en el Pabellón 8 de La Rural, CABA. Más de 70 empresas, profesionales y emprendedores presentarán novedades, productos y tendencias, junto a clases magistrales y demostraciones en vivo.

La creatividad y la innovación vuelven a ocupar un lugar central en Expo Cupcakes, Pastelería y Repostería, que celebrará su 31ª edición con una propuesta que reúne en un mismo espacio a profesionales, empresas, emprendedores y aficionados al universo de la pastelería y los dulces.

Durante dos jornadas, más de 70 empresas y profesionales del sector presentarán productos, herramientas, insumos y novedades, con la posibilidad de acceder a precios directos de fábrica y conocer las nuevas tendencias que atraviesan actualmente la pastelería y la repostería.

La programación contará con clases magistrales y presentaciones de reconocidos profesionales, que tendrán a la creatividad y las grandes producciones como protagonistas. Entre las propuestas destacadas se encuentra un árbol de chocolate realizado por Mariana Corbetta junto a Mapsa, que será presentado durante la exposición. También se podrá conocer una propuesta especial de Roberto Goni, quien realizará por primera vez en Argentina una figura de cupcakes gigante de 60 x 40 cm, realizada en caramelo.

La presencia de Mariana Corbetta suma además un atractivo especial a esta edición. Referente de la pastelería y actualmente parte de La cocina rebelde, cuenta con una activa presencia en televisión y medios de comunicación. Recientemente, junto a Mundo Pastel, estuvo detrás de una torta de 30 kilos presentada en Un Sol para los Chicos para celebrar los 35 años del programa solidario. En Expo Cupcakes compartirá sus conocimientos y propuestas con el público a través de las actividades programadas.

Además, habrá demostraciones gratuitas en vivo en los stands, donde empresas y profesionales compartirán técnicas, productos y novedades, junto a la exhibición de sus creaciones.

Expo Cupcakes propone así un recorrido por diferentes expresiones del mundo dulce: desde las elaboraciones tradicionales hasta producciones de gran formato y propuestas que buscan sorprender por su creatividad. Tortas, cupcakes, cookies, chocolate y caramelo serán parte de una experiencia que combina exhibición, capacitación, tendencias y encuentro profesional.

La exposición está dirigida tanto a pasteleros, estudiantes, emprendedores y profesionales del sector como a quienes disfrutan de la cocina dulce y buscan conocer nuevos productos, descubrir tendencias o encontrar inspiración para sus propias elaboraciones.

Una entrada, dos propuestas

En esta edición, Expo Cupcakes se une a Expo Festeja para ampliar la experiencia de sus visitantes. Quienes ingresen a Expo Cupcakes podrán visitar Expo Festeja sin costo, donde fabricantes, proveedores, emprendedores y profesionales vinculados a la industria de los eventos presentan productos, servicios e innovaciones para celebraciones sociales y corporativas.

La propuesta de Expo Festeja incluye además conferencias, workshops y experiencias de capacitación, convirtiéndose en un espacio de encuentro y vinculación para quienes trabajan en el sector.

31 ediciones de trayectoria

Expo Cupcakes nació en 2008 y se consolidó como uno de los encuentros especializados de Buenos Aires vinculados a las novedades del sector repostero. A lo largo de sus ediciones contó con la participación de reconocidas figuras de la gastronomía y la pastelería, entre ellas Choly Berreteaga, Osvaldo Gross, Dolli Irigoyen, Maru Botana, Mirta Carabajal, Mauricio Asta, Andrea Sánchez, Davi de Trivi y Andrés Mandalari, entre muchos otros profesionales.

La exposición es una creación de Andrea Sánchez y Javier Lamas, propietarios de un emprendimiento familiar con más de 30 años de trayectoria en el sector, quienes también llevan adelante la organización de diversas convenciones especializadas en pastelería y repostería.

Declarada de interés turístico por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Expo Cupcakes llega a su 31ª edición como un espacio para conocer las novedades del sector, descubrir nuevas tendencias, acercarse a reconocidos profesionales y disfrutar de propuestas que ponen en valor la creatividad dentro del universo de la pastelería y los dulces.

Expo Cupcakes 2026 | Información

5 y 6 de septiembre de 2026 De 13 a 20 h

Pabellón 8 de La Rural, Av. Sarmiento 2704, CABA

Entrada general: $15.000 + gastos de servicio

Venta de entradas: online a través de La Rural Ticket

Menores de 16 años: ingresan gratis

Descuento: 15% para alumnos regulares de pastelería y gastronomía y jubilados, comprando las entradas por boletería

Personas con CUD: ingreso gratuito presentando CUD y DNI

Beneficio: la entrada permite además ingresar sin costo a Expo Festeja

Clases magistrales: cupos limitados, por orden de llegada

Demostraciones en stands: gratuitas

Redes Sociales: IG @expocupcakes