El tránsito en Ayacucho no da tregua: dos accidentes casi en simultáneo

Este lunes por la tarde se produjeron dos accidentes casi en simultáneo, que reafirma la teoría (ya realidad) de lo caótico que es el tránsito en Ayacucho.

Uno de ellos fue en la esquina de Mitre y San Martin protagonizando por una moto y un auto. La conductora de moto fue trasladada en una ambulancia dle SAME al Hospital; en tanto que el restante, también tuvo involucrados a una moto y un auto en la esquina de Alem y España.

Allí otra unidad del SAME intervino trasladando a otro joven que sufrió golpes menores.