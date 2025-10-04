El Torneo de fútbol de las EP Nro. 35 y el JIRIM 3 paso para domingo 12 de Octubre

La EP Nro 35 y el JIRIM 3 informaron que al estar anunciado mal tiempo, el torneo previsto para este domingo 5 de Octubre en la Chacra Municipal, se posterga para el 12.
Quienes deseen colaborar con estas instituciones educativas, y sumarse con su publicidad lo pueden hacer comunicándose con Lucas Sauco al 2494 329031 o a algún integrante de la cooperadora.
Los campe
Tranporte Juanito
Los del barrio
La feria
Pizzería Matute
Transporte El Tula
Los Indios del Parque
Escuela 9
Tranporte Juanito
Los del barrio
La feria
Pizzería Matute
Transporte El Tula
Los Indios del Parque
Escuela 9
Este Domingo octogonal de futbol organiza la comunidad educativa de la EP 35 y Jirim 3
Desde lss 10.00 en la Chacra Municipal
Comentarios