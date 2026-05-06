El tandilense «Rolo» Speroni festejó con Chapur en San Juan

La victoria de Facundo Chapur con el equipo de Leo Larrauri en el circuito San Juan Villicum fue un momento de enorme desahogo y validación para toda la estructura, especialmente bajo la mirada estratégica de su director deportivo, Rodolfo «Rolo» Speroni.

El tandilense, luego de una etapa exitosa con Leonel Pernía en la más federal de las categorías y el Turismo Carretera, pasó a cumplir una función similar en la máxima, junto al team de Nicolás Impiombato y a la escudería de Granadero Baigorria.

Para Speroni y el Larrauri Racing, el triunfo en Villicum no fue una carrera más, significó cortar una sequía importante y demostrar que el Honda Civic sigue siendo un auto de punta en la Clase 3, del Turismo Nacional.

Facundo Chapur estuvo muy cerca de no poder comenzar la temporada, por falta de presupuesto, pero se dio la oportunidad de llegar al Larrauri Racing y el conjunto se hizo muy fuerte desde la apertura del campeonato, que fue con “pole position”.

En la 4ª fecha del Campeonato 2026, ratificó su gran momento en el TN con una gran victoria en el Circuito Internacional “San Juan Villicum” que consiguió con el top de lastre (40 kilos).

En una definición emotiva y apasionante, el cordobés largó tercero y concretó dos superaciones que le permitieron llegar a la punta y mantenerse a salvo de algunos roces. Ni la aparición del auto de seguridad, a dos vueltas de la bandera a cuadros, comprometió el décimo triunfo en la Clase 3 del TN de Chapur, quien puso fin a una sequía de 65 carreras para Honda.

La satisfacción del DD radicó en ver que el trabajo en el taller, se tradujo finalmente en el escalón más alto del podio. Sobresalieron puntos claves de esa alegría y lo que significó para el equipo, la victoria en territorio cuyano.

La sinergia con «Facu» Chapur



«Rolo» Speroni ha destacado en diversas ocasiones la capacidad de «Metralleta» Chapur para exprimir el potencial del auto y una confianza mutua, donde aportamos la frialdad técnica y organizativa, mientras Chapur entrega la agresividad necesaria en pista.

Esta victoria en San Juan, fue la prueba de que el binomio Director Deportivo – Piloto esta funcionando en sintonía fina.

El autódromo de San Juan es conocido por ser técnico y exigente con el ritmo de carrera. Ganar allí implica, gestión de neumáticos, área donde Speroni pone mucho énfasis y ritmo constante, mientras el equipo logró entregarle al cordobés, un auto que no decayó frente a la presión de sus perseguidores.

El objetivo era el podio



Para el «dire» serrano, ver a Larrauri (dueño y piloto) y a Chapur siendo competitivos es el objetivo máximo. La satisfacción en Villicum fue el premio a la resiliencia, considerando que el Turismo Nacional es una de las categorías más competitivas del automovilismo argentino.

«Ganar en el TN nunca es fácil, y hacerlo con la contundencia que se logró en San Juan premia el esfuerzo de todos los chicos que no bajan los brazos en el taller.» destacaba «Rolo» Speroni tras el triunfo.

Es un momento de mucha felicidad y alegría, saber que el trabajo paga, cuando se hace con pasión, amor y dedicación. El compromIso y grupo humano como el Larrauri Racing, son vitales para crecer. Facu (Chapur) trajo una energía renovadora al equipo y todos estamos enfocados en que los autos anden, en disfrutar y pelear el campeonato. Desde que hago TN, mas de doce años, creo que es la temporada mas dura y difícil de la categoría, por pilotos, estructuras y equipos técnicos. Sin duda será una batalla hasta el final. En este lindo momento, agradezco a mi familia, a Flor, Cata y Rami por bancarme que no esté en muchas ocasiones, pero ellos disfrutan y me apoyan en el día a día», le expresaba el tandilense a vertigomotorsport.com.

N. de la R; fuente Luis O. Sánchez / Vértigo Motorsport / Tandil.