El tandilense Lucas Tomasi hizo historia – Tiene Síndrome de Down y debutó en karting

Hace algunos días –más precisamente el domingo 19- en el kartódromo La Morena de Caseros (Entre Ríos) se produjo un hecho histórico para el automovilismo argentino.

El tandilense Lucas Tomasi con 19 años, debutó en la categoría Escuela, siendo el primer piloto con Síndrome de Down en manejar un kart de competición.

Mientras se trabaja con insistencia para lograr la Licencia Médica ante la CDA (Comisión Deportiva Automovilística) del ACA (Automóvil Club Argentino) y su ente máximo, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y ser el primer piloto licenciado oficialmente, el solo hecho de haber participado en una competencia de modo oficial, marca un precedente en el ámbito del mundo motor.

El debut se produjo en el kartódromo entrerriano con muy buenos logros personales, quedando esa fecha como una bisagra para lo que puede venir en un futuro.

Bajo la atención del Ibarra competición (equipo de Bs As), desde el viernes 17 estuvo girando y conociendo un trazado nuevo en su corta faz deportiva. Adaptándose al kart y a la pista, fue bajando tiempos, quedando muy satisfechos quienes le guiaron durante todo el fin de semana.

UN AÑO DE LUCHA, SACRIFICIO Y PERSEVERANCIA

Exactamente un año atrás (el 19 de abril de 2025) Lucas se subía por primera vez en un karting en el circuito del Tandil Auto Club, conociendo este deporte desde la propia butaca.

Con la ayuda de la familia Repetti que le cedieron la máquina para hacer sus primeras vueltas y luego con el apoyo de mucha gente que le fue regalando las cosas para empezar a entrenar de forma segura (buzos, guantes, botas, etc) y Mauricio Ranzini que le regaló el karting, se comenzó con el camino de forma progresiva y segura.

Alternando los circuitos de Tandil (tierra) y Balcarce (asfalto), Lucas comenzó la adaptación mostrando continuos progresos con la perseverancia.

Al mismo tiempo se empezó el trabajo de hablar con las autoridades pertinentes y tratar de conseguir la Licencia Médica. Al no haber jurisprudencia en el mundo, el camino es más difícil, pero no imposible.

En estos momentos el trámite está en manos de la CDA y la FIA, esperando una respuesta.

LA COMPETICION CONTINUA

Mientras tanto el camino de la competición continuará en el kártodromo La Morena y también habría una posibilidad de competir en el kartodromo internacional de Zárate.

Un antes y después para uno de los deportes más convocantes del país, tiene como protagonista a un joven serrano que quiere cumplir su sueño de correr en forma oficial.

RIFA A BENEFICIO:

Para solventar los gastos que ocasiona la incorporación a este hermoso deporte, se ha puesto a la venta una rifa que se sorteará una vez que se venda toda.

La misma consiste en 2000 boletas -con 5 números cada una (ej: 0001-2001-4001-6001-8001).

El valor es de $ 5000 (pago efectivo o por transferencia).

Se pueden adquirir por WhatsApp al 2494-600051.

Se sorteara -en fecha a confirmar- por Lot. Pcia. Bs As Nocturna (cuando se venda toda).

Los premios serán:

1° premio: orden de compra $ 500.000

2° premio: orden de compra $ 300.000

3° premio: orden de compra $ 150.000

4° premio: orden de compra $ 100.000

5° premio: orden de compra $ 70.000

6° premio: orden de compra $ 60.000

7° premio: orden de compra $ 60.000

8° premio: orden de compra $ 60.000

9° premio: disco de cocinar

10° premio: parlante portátil

11° premio: buzo+remera+gorra

12° premio: regalo Lusqtoff

13° premio: buzo+remera+gorra

14° premio: regalo lusqtoff

15° premio: Auriculares

16° premio: regalo Óxido Pampa

17° premio: Auriculares

18° premio: soporte celular con brazo extensible

19° premio: mouse gamer

20° premio: juego llaves allen.

N. de la R; fuente Luis O. Sánchez / Vértigo Motorsport / Tandil.