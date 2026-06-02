El stock de búfalos en Argentina ya superó las 203 mil cabezas y Corrientes concentra casi la mitad del rodeo nacional. El crecimiento del sector no se detiene: en la última década el rodeo bubalino aumentó un 115%.

La 26° Expo Búfalo de Corrientes reflejó ese boom con precios históricos para los bubillos de invernada, que promediaron $3.960 por kilo vivo. La demanda fue firme en todas las categorías, con 710 animales vendidos, 21 compradores y reproductores que alcanzaron hasta $13 millones.

Productores aseguran que el avance del búfalo se explica por su gran adaptación a campos bajos, menores costos y una cotización que cada vez se acerca más a la del bovino. El sector apuesta a seguir creciendo y ya proyecta que el búfalo podría alcanzar entre el 70% y el 75% del valor del ternero vacuno en los próximos años.