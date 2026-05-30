El sistema de seguimiento y planificación nutricional que utilizan Leo Messi y el Dibu Martínez al alcance de los nutricionistas bonaerenses

A partir de un acuerdo con el nutricionista del seleccionado argentino de fútbol, Luciano Spena, la presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, Laura Salzman, presentó ayer la Plataforma de Atención Digital, que pone a disposición, de forma gratuita, para todas y todos los nutricionistas matriculados en territorio bonaerense. Este es el mismo sistema de seguimiento clínico y planificación nutricional que utiliza Leo Messi y el resto de la selección campeona del mundo.

“Desde que asumimos la gestión, nos propusimos poner en valor y reposicionar el ejercicio profesional; hoy lo hacemos sumando una herramienta práctica e innovadora que ponemos a disposición de las y los colegas de la provincia”, aseguró Salzman. Y agregó: “De esta manera, somos el primer Colegio del país y de la región en brindar un beneficio de este tipo de manera 100% gratuita para la práctica diaria”.

Desarrollado por la empresa Antrosport, es un sistema de gestión online de pacientes, reportes y planes nutricionales, que centraliza toda la información antropométrica en una única plataforma intuitiva.

En ese sentido, no solo facilita el seguimiento clínico y la planificación nutricional de los pacientes, sino que incorpora motores de cálculo avanzados que estandarizan los procesos de evaluación antropométrica, un método estandarizado para medir dimensiones físicas, como el peso, la talla, pliegues y perímetros, que permite evaluar el estado nutricional, salud y rendimiento físico de las personas.

Luciano Spena es el socio gerente de esta empresa que combina ciencia, innovación y práctica profesional, y a través del acuerdo con el colegio bonaerense, todas y todos los nutricionistas matriculados de la provincia pueden acceder de manera totalmente gratuita a la misma plataforma que él utiliza con los deportistas de alto rendimiento.

El software centraliza la carga de datos y el diseño de planes alimentarios en una interfaz única. Su implementación incluye soporte técnico y capacitaciones mensuales para que la transición digital no se convierta en una carga administrativa para las y los nutricionistas bonaerenses.

Asimismo, la plataforma se destaca por una propuesta de vanguardia: una aplicación móvil exclusiva para los pacientes. A través de ella, las personas pueden descargar y consultar sus planes alimentarios directamente en sus teléfonos celulares, una dinámica inédita en este tipo de herramientas. Esta innovación no solo facilita la comunicación directa, sino que permite vincular de manera estrecha la atención nutricional que brindan las y los profesionales con el seguimiento de la vida activa de cada uno de sus pacientes.

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires se posiciona a la vanguardia de la modernización profesional y reconoce el uso de la tecnología como una herramienta indispensable para la atención de pacientes.

N. de la R; por