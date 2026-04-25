El servicio de Neonatología del Hospital Santamarina, pionero en la donación solidaria de leche materna

El servicio de Neonatología del Hospital Ramón Santamarina de Tandil es pionero en la región con la creación del Centro Recolector de Leche Humana, un espacio necesario destinado a la recepción, conservación y derivación de leche materna para su procesamiento en bancos especializados.
“El centro cumple una función fundamental dentro de nuestro sistema de salud, ya que permite que la leche donada sea enviada al banco de leche humana, donde es pasteurizada y posteriormente distribuida a los bebés que más la necesitan principalmente prematuros y recién nacidos en estado delicado”, subraya la Dra. Marilina Osinaga, jefa del servicio.
La iniciativa convierte al Hospital Santamarina en un referente regional en la promoción de la lactancia materna y la donación solidaria.
“Donar leche materna es donar vida”, destacan desde el servicio desde el cual también se trabaja de manera permanente en la concientización de su impacto directo en la recuperación y desarrollo de los recién nacidos más vulnerables.
La leche materna pasteurizada resulta esencial por sus propiedades nutricionales, su fácil absorción y su capacidad para prevenir infecciones. Está especialmente indicada para bebés de bajo peso, prematuros, e hijos de madres que atraviesan situaciones clínicas complejas.
El Centro Recolector funciona como un ámbito especializado dentro del Hospital, equipado para la extracción y almacenamiento adecuado de la leche donada hasta su traslado. Además, promueve activamente la lactancia materna y acompaña a las madres en el proceso de donación.
La donación puede realizarse en cualquier momento y no requiere continuidad en el tiempo: cada mamá decide cuánto y cuándo donar.
Quienes deseen colaborar pueden acercarse al servicio de Neonatología del Hospital o recibir asesoramiento escribiendo al mail crltandil@gmail.com.
Sole y Alvarito, donantes solidarios
Sole se enteró de la existencia del Centro Recolector conversando con la pediatra de su hijo Alvarito.
–Dirección Comunicación y Prensa / Municipio de Tandil
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