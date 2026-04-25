El servicio de Neonatología del Hospital Santamarina, pionero en la donación solidaria de leche materna

El servicio de Neonatología del Hospital Ramón Santamarina de Tandil es pionero en la región con la creación del Centro Recolector de Leche Humana, un espacio necesario destinado a la recepción, conservación y derivación de leche materna para su procesamiento en bancos especializados.

“El centro cumple una función fundamental dentro de nuestro sistema de salud, ya que permite que la leche donada sea enviada al banco de leche humana, donde es pasteurizada y posteriormente distribuida a los bebés que más la necesitan principalmente prematuros y recién nacidos en estado delicado”, subraya la Dra. Marilina Osinaga, jefa del servicio.

La iniciativa convierte al Hospital Santamarina en un referente regional en la promoción de la lactancia materna y la donación solidaria.

“Donar leche materna es donar vida”, destacan desde el servicio desde el cual también se trabaja de manera permanente en la concientización de su impacto directo en la recuperación y desarrollo de los recién nacidos más vulnerables.