El Senado bonaerense aprobó la adhesión al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad

En la sesión de ayer se aprobó la adhesión a la Ley Nacional N° 26.816, que establece el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad. De esta manera, el proyecto impulsado por la senadora Nerina Neumann Losada (UCR + Cambio Federal) obtuvo media sanción y fue girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento y sanción definitiva.

La iniciativa busca garantizar que la provincia de Buenos Aires se incorpore a un régimen nacional que promueve el acceso al trabajo digno para personas con discapacidad, reconociendo a los Talleres Protegidos como espacios de producción, autonomía e inclusión real.

Con esta adhesión, la Provincia podrá articular políticas con Nación; acceder a financiamiento y asistencia técnica para fortalecer a los más de 170 Talleres Protegidos que funcionan en territorio bonaerense; y mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de más de 4.800 operarios con discapacidad, que hoy trabajan con compromiso y esfuerzo, muchas veces sin el respaldo legal ni económico adecuado.

Durante el debate, la senadora Neumann Losada destacó que «esta adhesión no es solo un acto legislativo, es una decisión política que nos pone en línea con los principios de igualdad, inclusión y dignidad que consagran nuestra Constitución Nacional y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad».

La legisladora agradeció a su equipo de trabajo, a las profesionales Liliana Leon y Evangelina Martín del distrito de Puan por sus aportes e iniciativa; a la Comisión de Igualdad Real de Trato, Oportunidades y Discapacidad, a la Federación de Talleres Protegidos de la provincia de Buenos Aires (FETAP), encabezada por su presidenta Mónica Pizarro; y a la Dirección de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Raúl Lucero, por el acompañamiento permanente.

«Con esta media sanción estamos más cerca de saldar una deuda pendiente. No pedimos privilegios, pedimos lo que corresponde: reconocimiento, igualdad y el derecho al trabajo digno para las personas con discapacidad en nuestra provincia», finalizó diciendo Neumann Losada.