El sábado volcó un camión jaula cargado con hacienda en el camino rural Pila – Rauch

En la tarde del pasado sábado 23 de Mayo, siendo aproximadamente las 16:15 hs., volcó un camión jaula cargado con hacienda en el camino rural Pila – Rauch, a unos metros de la bajada de la Ruta Provincial Nº 29, en jurisdicción del paraje Casalins, partido de Pila.

Por motivos que se desconocen, el conductor del transporte, un Mercedes Benz, perdió el control del mismo y terminó volcado sobre uno de sus laterales en la cuneta, a la vera del camino.

Como consecuencia de lo ocurrido, el chofer, de 55 años y domiciliado en la ciudad de General Alvear, resultó ileso.

Tras el vuelco, la hacienda fue trasladada a campos cercanos.

En el lugar trabajaron efectivos policiales del partido de Pila y demás servicios de emergencia.

N. de la R; fuente El Titular de Pila.