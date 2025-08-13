El sábado 9 de Agosto, se concretó la 1° edición de la Milonga «El patio de la morocha»…

Exitosa realización del Patio de la Morocha. Una reunión que tuvo el ritmo y el ambiente de la típica Milonga, en Casa De España Casa España.
El evento tuvo lugar este pasado sábado. Con muy buena cantidad de púbico el salón contó con la música en vivo de Sebastián Fernández Cerri, Tomás Amuchástegui, Pey Rodríguez, Miriam Viviana Coronel y Emilia Martínez
Además con un excelente servicio de cantina
La organización estuvo coordinada por la profesora Camila Pérez Castillo y Sebastián Fernández Cerri…
Habrá segunda edición ??!
