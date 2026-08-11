El sábado 22 de Agosto, la Casa de España realiza un encuentro de «Estactic Dance»

El ecstatic dance es una práctica de movimiento libre y meditación activa donde las personas bailan sin pasos fijos, coreografías ni juicios que son guiados por un DJ set que va de la calma a la alta energía, los encuentros duran entre 1 y 3 horas y buscan conectar el cuerpo con las emociones.

Reglas principales del espacio

Sin zapatos: Se baila descalzo o en medias para sentir mejor el contacto con el suelo.

Sin palabras: Está prohibido hablar o conversar en la pista para mantener un estado meditativo.

Sin pantallas: No se pueden usar teléfonos celulares ni tomar fotos o videos.

Sin alcohol ni drogas: Es un espacio libre de sustancias para conectar de forma genuina .

Respeto mutuo: Se prioriza el espacio personal y se requiere acuerdo previo para cualquier interacción física.

Beneficios de la práctica

Liberación de tensión: Ayuda a calmar la mente y soltar el estrés acumulado en el cuerpo.

Expresión genuina: Permite moverse sin la presión de «bailar bien» o seguir un estilo determinado.

Comunidad: Genera un entorno seguro de pertenencia y conexión con otras personas a través de la música.