El sábado 22 de Agosto, la Casa de España realiza un encuentro de Estactic dance en sus instalaciones de calle San Martín casi 9 de Julio.
El ecstatic dance es una práctica de movimiento libre y meditación activa donde las personas bailan sin pasos fijos, coreografías ni juicios que son guiados por un DJ set que va de la calma a la alta energía, los encuentros duran entre 1 y 3 horas y buscan conectar el cuerpo con las emociones.
Reglas principales del espacio
- Sin zapatos: Se baila descalzo o en medias para sentir mejor el contacto con el suelo.
- Sin palabras: Está prohibido hablar o conversar en la pista para mantener un estado meditativo.
- Sin pantallas: No se pueden usar teléfonos celulares ni tomar fotos o videos.
- Sin alcohol ni drogas: Es un espacio libre de sustancias para conectar de forma genuina.
- Respeto mutuo: Se prioriza el espacio personal y se requiere acuerdo previo para cualquier interacción física.
Beneficios de la práctica
- Liberación de tensión: Ayuda a calmar la mente y soltar el estrés acumulado en el cuerpo.
- Expresión genuina: Permite moverse sin la presión de «bailar bien» o seguir un estilo determinado.
- Comunidad: Genera un entorno seguro de pertenencia y conexión con otras personas a través de la música.
Si te interesa participar en un encuentro, dime en qué ciudad o zona estás y te ayudo a buscar fechas, espacios o comunidades locales de ecstatic dance.
Comentarios