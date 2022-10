El recuerdo de Diego Maradona en Ayacucho – A 41 años de la visita «del 10» a nuestra ciudad

En mayo del año 1981, en la presidencia del León Oscar Contino, Diego Armando Maradona visitó el Club de Leones de Ayacucho, en el predio de la Sociedad Rural vieja, lugar donde estaba instalado el “Primer Carrousel Argentino” adquirido por la institución.

En la jornada de ese jueves, un amigo y referente de nuestro portal como lo es Angel «Pocho» Guisande nos acercaba la foto de portada, y merced a la gentileza de la institución de servicio que nos facilitó fotos y este recuerdo hermoso, es que desde ayacuchoaldia.com podemos compartir con ustedes este material inolvidable.

Cabe recordar que el Club de Leones de Ayacucho estaba a cargo de la Exposición Comercial e Industrial, que se realizaba todos los años en el marco de la Fiesta del Ternero, en el predio de la Sociedad Rural Vieja. La inundación del ’80 había generado pérdidas ese año y problemas financieros para el Club, sumado a la adquisición del Carrousel en el año 1979, por lo que era necesario innovar en alguna obra de recaudación que les permitiera salir a flote.

La iniciativa nació en la Fiesta del Ternero

Es así que organizando la exposición industrial, quedaba un día libre, el miércoles, en la programación de la Fiesta, y a alguien en comisión se le ocurrió ¿y si lo traemos a Maradona?. Había opiniones divididas en la comisión, pero finalmente se decidió que sí, ya que si bien no había sido parte del equipo campeón mundial de 1978 en Argentina, su carrera iba es ascenso y ya era enorme figura en Boca Juniors.

El conclave se llevó a cabo unos días antes, en una reunión de la que participaron el Sr. Saavedra (contrataciones), el St. Cysterpiller (representante de Maradona), y si bien ya había comenzado la Fiesta, y llegaron a un acuerdo. A las 15 hs. de ese miércoles estaba en el Aero Club local, escoltado por una caravana de autos, policía y bomberos para recibirlo.

Hubo una multitud acompañando tan esperada e inesperada visita. Algunos participaron de la soñada oportunidad de jugar de arqueros, para tratar de atajarle un penal. Otros corrían «Como locos a la par de la auto que lo transportaba». En una época sin internet, no computadoras en nuestras casas, sin TV a color y en muchos casos ni siquiera en blanco y negro…Ese día no se podrá olvidar de nuestras mentes…Ya comprendíamos que «el Diego» no era solo verdadero en las figuritas de los álbumes, sino que era de carne y hueso….Faaaaaaaa cuantos días sin dormir, vino Maradona, vino Maradona…era Maradona, sigue repicando en los oídos…

El genio que brillaba, ya había sido campeón mundial juvenil en Japón en 1979, aunque todavía no era el barrilete cósmico del mundial 86, aún no era el fenómeno que llevó «al mejor»…Víctor Hugo Morales a preguntarse ¿De que planeta viniste?…Nos lleva a la memoria del ese campeonato donde aunque sea en la cancha, aunque sea ante los ojos del mundo, le dimos una sorpresa enorme al poderoso Inglaterra, para que se pudiera sacar tanta bronca contenida y disfrutar de toda su magia y dos gritos de gol irrepetibles para ganarles 2 a 1.

N. de la R; agradecemos al Club de Leones y al recordado amigo Angel R. Guisande.