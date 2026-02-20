El Rally Mar y Sierras arranca el 2026, y volverá a correr en Ayacucho

El calendario 2026 de la categoría tendrá nueve fechas que se distribuirán desde el 27 de Febrero próximo, con la apertura del año deportivo en General Madariaga, hasta el mes de noviembre, donde se cerrará la temporada con otra edición del rally “Pagos del Tuyú”.
La sede del segundo capítulo, a realizarse desde el 27 al 29 de Marzo, se confirmará en los próximos días.
Un clásico como el rally lavallense será el tercer encuentro del año, desde el 24 al 26 de Abril.
La sexta, octava y novena cita tienen dos posibles fechas de realización, las cuales confirmaremos según disponibilidad del municipio anfitrión.
Entre otros hechos destacados se encuentra la competencia en suelo ayacuchense, otro clásico de la categoría, sede de varios G.P. Coronación y carreras destacadas, que vuelve a ser parte del calendario, tras su ausencia en 2025.
En el mes de Septiembre la ciudad de Dolores tendrá una propuesta distinta, con la organización de una “carrera especial” en uno de los lugares más convocantes del Mar y Sierras.
Desde la organización se sigue trabajando para completar todos los casilleros del calendario a la brevedad.
N. de la R; fuente Rally Mar y Sierras Oficial.
