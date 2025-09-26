El PJ local tendrá una asamblea abierta este lunes 29

El Partido Justicialista de Ayacucho, bajo el lema “Sumando fuerzas” y aprovechando el envión anímico del triunfo de las últimas elecciones, invita a todos sus afiliados, militantes y simpatizantes a una asamblea abierta que se llevará a cabo el venidero 29 de Septiembre, a las 19,30 horas, en la sede partidaria de 25 de Mayo 1363.

“Nos reunimos para proyectar la agenda y organizarnos de cara a las elecciones del 26 de octubre. Porque la fuerza está en la unidad, y la unidad se construye entre todos” publicaron a través de las redes sociales del PJ