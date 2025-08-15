El PJ local realizará un festejo por el Día del Niño el 23 de Agosto

El venidero sábado 23 de agosto, a partir de las 14 hs, el Partido Justicialista de Ayacucho realizará en su sede partidaria, el festejo por el Día del Niño.

La propuesta será para compartir una tarde llena de juegos, sorteos, merienda y mucha diversión, bajo la organización de la Secretaría de Acción Social del PJ Ayacucho.

X