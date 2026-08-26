El PJ local inauguró su Escuela de Gobierno. Se trata de un paso de importancia con el inicio de este espacio de formación política, pensado para fortalecer la militancia y construir equipos preparados para los desafíos del presente y del futuro. Así lo contaron en sus redes sociales.

El primer encuentro correspondió al Módulo 1: Historia Argentina, bajo el eje «Una mirada general de la Argentina del siglo XX. Del radicalismo al surgimiento del peronismo», a cargo de la profesora Débora Ocaño.

“Creemos que gobernar también implica estudiar, debatir, conocer nuestra historia y comprender los procesos políticos que marcaron el rumbo de nuestro país. La formación es una herramienta indispensable para construir mejores políticas públicas y un proyecto de desarrollo para Ayacucho” señalaron.

“Agradecemos a todas las personas que participaron de esta primera jornada. Este es solo el comienzo de un camino que busca formar dirigentes comprometidos, con identidad, capacidad y vocación de servicio. La mejor manera de preparar el futuro es formándonos hoy” concluyeron.