El payador David Tokar junto a los alumnos de la EP 9 que trabajan sobre nuestras tradiciones

Alumnos de la Escuela Primaria Nº9 no dejan de sorprender. Con su trabajo acerca de nuestras costumbres, tuvieron la chance de presentarse días atrás con su música en Pinamar, en un escenario de amplias dimensiones que no los achicó sino que, por el contrario, sacaron a relucir todo lo que tienen dentro basado en el trabajo que están llevando a cabo desde la institución junto a la Seño Carla Díaz.

“Orgullo de mi pago. Qué feliz estoy por ustedes, un día lleno de aprendizajes y recuerdos hermosos que quedarán para siempre en ustedes y mi corazón. Me sentí tan orgullosa de cada uno de ustedes cuando los vi en ese escenario mayor. Son hermosos y con una felicidad que contagia. Gracias a las familias por siempre acompañar, a mi familia por apoyar cada propuesta y a ustedes, mis peques por todo lo que nos brindaron hoy, espero que se sientan muy orgullosos de las personas que son y de lo que hoy nos regalaron. PINAMAR 2025. Gracias E.P 9” publicó la docente en redes sociales.

Pero no quedó allí todo sino que recibieron un importante saludo hecho canción enviado por el reconocido payador David Tokar, que compartimos a continuación: